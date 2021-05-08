Akseki'de annelere çiçek hediye edildi
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Akseki'de annelere çiçek hediye edildi

Akseki'de annelere çiçek hediye edildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki ilçesinde Belediye tarafından Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıtıldı.

Akseki ilçesinde Belediye tarafından Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıtıldı.

Akseki Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle evde kalan annelere saksı içeresinde canlı çiçek hediye ederek ilçe merkezinde kurulan pazar alanında karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Programa Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın eşi Aysel Özkan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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