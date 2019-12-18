Akseki'de anaokulu temeli atıldı
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Akseki'de anaokulu temeli atıldı

Akseki'de, iş insanı Vehbi Güleç'in Antalya Valiliği ile ortaklaşa yaptıracağı ana okulunun temeli atıldı.

18.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:42
Akseki'de anaokulu temeli atıldı

'de, iş insanı Vehbi Güleç'in ile ortaklaşa yaptıracağı ana okulunun temeli atıldı.

Temel atma törenine, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Kaymakamı Mevlana Kürkcü, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Akseki Belediye Başkan İbrahim Özkan, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Katılımcıların temele ilk harcı atmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA
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