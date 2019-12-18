Akseki'de anaokulu temeli atıldı
Akseki'de, iş insanı Vehbi Güleç'in Antalya Valiliği ile ortaklaşa yaptıracağı ana okulunun temeli atıldı.
Akseki'de, iş insanı Vehbi Güleç'in Antalya Valiliği ile ortaklaşa yaptıracağı ana okulunun temeli atıldı.
Temel atma törenine, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Akseki Belediye Başkan İbrahim Özkan, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
Katılımcıların temele ilk harcı atmasının ardından tören sona erdi.