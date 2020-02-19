Akseki'de anaokulu öğrencilerinden jandarmaya ziyaret
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Akseki'de anaokulu öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

Akseki ilçesinde Aysel Güleç Anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

19.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:28
Akseki'de anaokulu öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

ilçesinde Aysel Güleç Anaokulu öğrencileri, İlçe Komutanlığını ziyaret etti.

Asker selamıyla Jandarma Komutanlığına giren öğrencileri, komutanlar karşıladı.

Ellerinde balonlarla kendileri için hazırlanan salona geçen öğrencilerle, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri yakından ilgilendi, sohbet etti.

Komutanlar, binayı gezdirdikleri çocuklara görevleri hakkında bilgi verip sorularını yanıtladı.

Ziyarette çocuklar, jandarma araçlarına bindirilerek eğlendirildi.

Kaynak: AA
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