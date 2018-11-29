Akseki'de "Ahmet Hamdi Akseki" Konulu Panel Düzenlenecek

Antalya'nın Akseki Kaymakamlığı tarafından eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki, konulu panel düzenlenecek.

4 Aralık salı günü Akseki Belediye Kültür Salonunda düzenlenecek olan panele konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin ve Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahset Karslı katılacak.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, yakın tarihin önemli isimlerinden olan Aksekinin yetiştirdiği ünlü islam alimi Ahmet Hamdi Akseki'nin her yönüyle ele alınacağını söyledi.

Ahmet Hamdi Akseki'yi kamuoyuna daha yakından tanıtmak için panel düzenlediklerini belirten Nasır, panelde ünlü alimin hayatı, eserleri, icra ettiği görevler, ilim anlayışı, farklı ilim dallarındaki birikimleri, tezleri, entelektüel ilgi ve yaklaşımları gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Nasır, Ahmet Hamdi Akseki'nin Akseki'nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olduğunu belirterek, "Esasen bir milletin en büyük zenginliği tarihi, tarihi ve siyasi şahsiyetleri, yetiştirdiği ilim insanlarıdır. Bu bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bunları anmak büyük fazilettir, anlamaya çalışmak büyük hazinedir. Bu panelde bu vefayı göstereceğiz." diye konuştu. - ANTALYA