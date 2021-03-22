Akseki'de Adliye Ormanı oluşturuldu

Akseki ilçesinde HSK Üyesi Yaşar Şimşek'in öncülüğünde Akseki Cumhuriyet Savcılığı ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğünün girişimleri ile Akseki Adliyesi Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Akseki ilçesinde HSK Üyesi Yaşar Şimşek'in öncülüğünde Akseki Cumhuriyet Savcılığı ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğünün girişimleri ile Akseki Adliyesi Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Akseki Cumhuriyet Savcılığı ve Orman İşletme Müdürlüğünün arasında oluşturulan protokol gereği Akseki Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonla, Akşahap Mahallesi'nde fidan dikimi yapılarak Adliye Ormanı oluşturuldu.

Fidan dikme törenine HSK Üyesi Yaşar Şimşek, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal iler Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür Kaymakamlık olarak Türkiye'nin ağaçlandırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür çalışmalara olan desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Çevre duyarlılığının artırılması, ağaç ve orman sevgisinin 7'den 70'e tüm vatandaşlara aşılanması adına yürütülen benzer nitelikte çalışmalar< devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu