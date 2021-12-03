Akseki'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haberler
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Akseki'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Antalya'nın Akseki ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında etkinlik yapıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında etkinlik yapıldı.

Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan programda engelli bireylere hediyeler verilerek pasta kesildi. Kovid-19 sebebiyle vefat eden down sendromlu Ramazan Çevik, yapılan programda anıldı. Daha sonra Akseki Kaymakamı Volkan Hülür engelli bireyler ve aileleri ile sohbet ederek her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Programa Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Akseki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, Akseki İlçe Emniyet Amiri Ali Arslan ve Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı katıldı.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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