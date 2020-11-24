Akseki'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise öğretmenlere çiçek hediye etti.

Belediye Başkanı Özkan, geleceğin teminatı çocukları yarınlara hazırlayan öğretmenler için ne yapsalar az geleceğini söyledi.

Öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar saygın olduğuna değinen Özkan, "Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bu düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu