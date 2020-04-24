Akseki'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Jandarma, Akseki, Polis, Güncel, Haber

Akseki'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün akşam balkonlardan okunan İstiklal Marşı'nın ardından polis, jandarma ve belediye ekipleri Türk bayraklarıyla konvoy yaptı.

24.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:24
Akseki'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün akşam balkonlardan okunan İstiklal Marşı'nın ardından polis, jandarma ve belediye ekipleri Türk bayraklarıyla konvoy yaptı.

İlçenin Cumhuriyet Meydanında polis, jandarma itfaiye ve ambulanslardan oluşan kortej balkonlara çıkan vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı'nın okunması sonrası ise cami hoparlöründen dua edildi.

Daha sonra ise oluşturulan kortej, sokak ve caddeleri sirenler eşliğinde gezdi. İlçe sakinlerinin de korteje, Türk bayrakları ve alkışlarla karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: AA

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