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Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Akseki ilçesinde gece saatleri itibari ile başlayan kar yağışına karşı belediye ekipleri, 12 mahallede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde gece saatleri itibari ile başlayan kar yağışına karşı belediye ekipleri, 12 mahallede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akseki'de başlayan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece saatleri itibari ile karla mücadele çalışmalarına başladı. Akseki'ye bağlı Karakışla, Ceceler, Cevizli, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Bademli, Salihler, Günyaka, Çınardibi, Gümüşdamla, Kuyucak mahallelerinde belediye sorumluluk alanlarında bulunan yollarda çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

Akseki'de 12 mahallede kar yağışı önlemi

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