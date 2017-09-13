Akseki Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu

Akseki ilçesinde, Kaymakam Emin Nasır başkanlığında Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı salonunda yapılan toplantıya, 11 kurum ve kuruluşun yetkilisi katıldı.



Nasır, toplantıda yaptığı konuşmada, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve uygulaması hakkında yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Toplantıda, korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması, alınan tedbirlerin uygulanmasında sürekliliğin sağlanması için periyodik olarak toplantıların yapılması, çocukların olumsuz çevrelerden uzaklaşa bilmeleri için meslek edinme, spor, eğitim gibi uygulamaların ne kadar etkili olacağı, eğitimini yarım bırakan çocukların eğitim öğretime devam etmesinin sağlanması gibi maddeler görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.