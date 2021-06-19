Akseki Cevizli'de Yeni Hat Çekildi Sorun Çözüldü

Akseki Cevizli'de yeni hat çekildi sorun çözüldüAntalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısını yeni şebeke hattı ile çözdü.

Akseki Cevizli'de yeni hat çekildi sorun çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısını yeni şebeke hattı ile çözdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Akseki İlçesi'ne bağlı Cevizli Mahallesi Yazı Mevkii'nde abone sayısındaki artışa ve yaz aylarında artan tüketime bağlı olarak yaşanan su sıkıntısına karşı harekete geçti. Bölgede oturan vatandaşların basınç düşüklüğü konusunda artan şikayetlerini dikkate alan ASAT ekipleri mevcut şebekeye ek olarak 1900 metre uzunlukta 63 mm çaplı yeni bir şebeke hattı daha imal etti. Böylece bölgeye iki ayrı hattan içme suyu verilmeye başladı. Yazı Mevkii'ndeki 25 abonenin bağlantısı eski hattan ayrılarak, yeni şebekeye bağlandı. Bölgede yaşanan düşük basınç şikayetinin tamamen sonlandırıldığı, içme suyu hizmetinin sorunsuz olarak sürdüğü belirtildi.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre