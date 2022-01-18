Akseki beyaza büründü
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki'de etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Akseki'de etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçede son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı aynı zamanda kartpostallık görüntüler de oluşturdu.
Karayolları ekipleri Antalya-Konya kara yolunun kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ederken kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri