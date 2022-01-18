Akseki beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akseki beyaza büründü

Akseki beyaza büründü
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki'de etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Akseki'de etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı aynı zamanda kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

Karayolları ekipleri Antalya-Konya kara yolunun kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ederken kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

 Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği yolda genişletme çalışması

Kar kalınlığının 5 metreyi geçtiği yolda genişletme çalışması

 Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te eğitime kar engeli
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Akseki, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title