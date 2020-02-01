Akseki Belediyesine yeni hizmet araçları alındı
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Akseki Belediyesine yeni hizmet araçları alındı

Akseki Belediyesi ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için 7 hizmet aracı satın aldı.

01.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:28
Akseki Belediyesine yeni hizmet araçları alındı

Belediyesi ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için 7 hizmet aracı satın aldı.

Belediyenin garajında düzenlenen programa Belediye Başkanı , Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir, Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Erdoğan ve belediye personeli katıldı.

Başkan Özkan, Akseki Belediyesi'nin araç filosunun genişlediğini, hizmet kalitesinin arttığını söyledi.

Yeni hizmet araçlarıyla vatandaşların sorunlarına anında müdahale edebileceklerini belirten Özkan, "Hizmet filomuza çöp kamyonu, süpürme aracı, midibüs, kamyon, greyder, kamyonet ve arazi aracı kazandırdık. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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