Akseki Belediyesine arazi aracı ve otomobil alındı
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Akseki Belediyesine arazi aracı ve otomobil alındı

12.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:50
Akseki Belediyesine arazi aracı ve otomobil alındı

Akseki ilçesinde Belediye tarafından hizmetlerde kullanılmak üzere arazi aracı ve otomobil alındı.

Akseki ilçesinde Belediye tarafından hizmetlerde kullanılmak üzere arazi aracı ve otomobil alındı.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, Belediyenin araç filosunu zenginleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda 2 aracı belediye hizmetine kazandırdıklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Yeni araçlarla vatandaşların taleplerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getireceğiz. Görev süremiz dahilinde alınması planlanan araçları da alarak gücümüze güç katacağız. Daha hızlı ve verimli çalışabilmemiz için araç filomuzun güçlü olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bu yana garajımızı güçlendirmeye çalışıyoruz."

Vatandaşa daha konforlu ve daha kaliteli hizmet verebilmek için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Özkan, alınan araçların da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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