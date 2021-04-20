Akseki Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
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Akseki Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Akseki Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Akseki ilçesinde Belediye tarafından ramazanın ilk haftasında ihtiyaç sahiplerine 200 yardım paketi ulaştırıldı.

Akseki ilçesinde Belediye tarafından ramazanın ilk haftasında ihtiyaç sahiplerine 200 yardım paketi ulaştırıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, her yıl ramazanda kurulan ve halkın ilgi gösterdiği iftar çadırını, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kuramadıklarını belirtti.

Dayanışma ve paylaşma duygularının ramazanda arttığını vurgulayan Özkan, "Ramazan paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar çoğunluğunu Belediyemiz imkanlarıyla temin ettiğimiz 200 ramazan paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca ramazan paketleri için gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz de bizlere destek oldular." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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