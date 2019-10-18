Akseki Belediyesi şehitler için mevlit okuttu

18.10.2019 16:16

Antalya'nın Akseki ilçesinde Barış Pınarı Harekatına katılan ve şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Akseki Belediyesinin organize ettiği etkinlikte, Merkez Camisinde mevlit okutuldu, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'ler için dua edildi.

Cuma namazı sonrasında ise cemaate çorba ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Müftüsü Baysu Mutluay, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA