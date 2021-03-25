Akseki Belediyesi personeli sağlık taramasından geçirildi

Akseki Belediyesi personelinin, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında biyolojik etkenlere maruz kalma riskinin önlenmesi amacıyla periyodik muayeneleri gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız devam ettiren Akseki Belediyesi, diğer yandan da personellerin iş sağlığı güvenliği kapsamında sağlık taramalarını yapıyor.

Tarama kapsamında 50 personelin periyodik muayene gerçekleştirdi akciğer filmleri çekildi, işitme testi ve gerekli tahlilleri yaptı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, yaz-kış, yağmur-kar demeden, gece gündüz Akseki'ye en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalıştıklarını ve ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirdiklerini belirtti.

Çalışma arkadaşlarının iş sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızın sağlıklı olmaları ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri de bizim için çok önemli. Sağlıklı olmayan bir bedenin çalışması verimli olması mümkün değil. İnsan sağlığı, insan hayatı ihmale gelmez Akseki Belediyesi büyük bir ailedir ve bu ailenin fertlerinden bir tanesinde bir sıkıntı olursa eğer, o sıkıntı ailenin genelini etkiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu