Akseki Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı
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İbrahim Özkan, Akseki, Güncel

Akseki Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

Akseki Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske dağıtımı gerçekleştirdi.

17.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:14
Akseki Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı

Akseki Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tedbiri üst düzeyde tutmak gerektiğini söyledi.

İlçede, dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik olarak devam ettiklerini, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Özkan, "Maske temininde sorun yaşayan ve zorunlu olarak evlerinden çıkmak durumunda olan vatandaşlarımızın toplu alanlarda maskesiz dolaşmalarını önlemek ve virüsün bulaşma ihtimalini düşürmek adına maskeleri esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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