Akseki Belediye Meclis Toplantısı

Akseki Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda, ağustos ayında alınan kararlar okunarak oy birliği ile onaylandı. Ağustos ayında imar komisyonuna sevk edilen raporlar okunarak, kararlar alındı.



Toplantının diğer gündem maddesinde ise Fen İşleri Müdürlüğüne inşaat teknikeri olarak bir sözleşmeli personel alınması kararlaştırıldı. Şoför kadrosunda eksiklik olması nedeniyle norm kadroda değişiklik yapılmasına karar verildi.



Ayrıca, Akseki Demirciler Mahallesi'nde 64 ada 10 parselde bulunan Düriye Göksoy'a ait tarihi düğmeli evin kamulaştırılması kararlaştırıldı.