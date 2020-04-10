Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan yürüyemeyen kadına yardım eli Akseki İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Özkan, kas hastalığından dolayı yürüyemeyen ihtiyaç sahibi kadına yardım eli uzattı.

Akseki İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Özkan, kas hastalığından dolayı yürüyemeyen ihtiyaç sahibi kadına yardım eli uzattı.

Yarpuz Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki kas hastası Fatma Doğan, hastalığından dolayı yürüyemiyor.

Eşinden ayrılan ve 3 çocuğunu da doğumda kaybeden Doğan, eski eşinin kardeşinin bulunduğu binanın alt katında yalnız yaşıyor.

Belediye Başkanı Özkan, mahalle muhtarı aracılığıyla Doğan'ın evine giderek ihtiyaçlarını not aldı.

Kadının gıda ve hijyen malzemelerini karşılayan Özkan, daha sonra beton olan evinin tabanını laminat parke ile kaplattı, evin banyosuna klozet tuvalet yaptırdı.

Özkan, çalışmalardan sonra Doğan'ı görüntülü arayarak her ihtiyacını kendisine ulaştırmasını istedi.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Doğan da yaptığı açıklamada, "Allah Razı Olsun. Türkiye sağ olsun. Çok çok teşekkür ederim. Allah hastalıklı olanlara şifa versin." diye konuştu.

Kaynak: AA