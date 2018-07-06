Akşehirliler Kıraç'ın şarkılarıyla coştu

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, ünlü sanatçı Kıraç konser verdi.

Konser yapılacak Açıkhava Tiyatrosunu saatler önce doldurmaya başlayan vatandaşlar, Kıraç'ın sahneye çıkmasıyla birbirinden hareketli şarkılarla coştu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Kıraç'a günün anısına plaket takdim edildi.

Başkan Akkaya, sanatçı Kıraç'ı Akşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, belediye olarak bu tür etkinlikleri Akşehirlilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Akşehir Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilen Kıraç konserine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ve 5 bine yakın seyirci katıldı.