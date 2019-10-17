Akşehirli öğrenciler askerler için bin 400 Fetih Suresi okudu

17.10.2019 15:21

Konya'nın Akşehir İlçesindeki Tornacı Erol Cumbul-TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimiz için 1400 Fetih Suresi okudu.



Akşehir Tornacı Erol Cumbul-Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi. Okulun yemekhane ve konferans salonunda gerçekleştirilen programa İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler katıldı.



Okul Müdürü Kamil Ersoy tarafından yapılan konuşmada, bir haftadan daha kısa bir sürede öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yaklaşık bin 400 Fetih Suresi okunduğu belirtildi. Ersoy, destek veren herkese teşekkür ederek "Allah Ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.



Okul Müdürü Ersoy'un konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş tarafından dua edildi. - KONYA

Kaynak: İHA