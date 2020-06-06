Akşehirde uyuşturucu operasyonu
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
06.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:40
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Çay Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğinin tespit edilmesi üzerine, operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 17 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Evde ikamet eden ve gözaltına alınan şüpheli A.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA