Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edildi Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Akşehir XC Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'deki uçuş yerlerinin dünyaya tanıtılması ve sporcuların gelişimi için 10-12 Temmuz tarihlerinde Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenmesi planlanan yarışmanın, Kovid 19 salgınından dolayı iptal edildiği aktarıldı.

İptal kararının, vaka sayısında artış olması nedeniyle Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA