Akşehir ve Eber Göller Birliği'nin toplantısı yapıldı Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Meclis Toplantısı, birlik üyesi olan Bolvadin Belediyesi'nde yapıldı.

Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Meclis Toplantısı, birlik üyesi olan Bolvadin Belediyesi'nde yapıldı.

Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, toplantıda rutin konuların dışında Eber Gölü'ndeki çamurda torf olduğu iddialarının gündeme geldiğini belirtti.

Akkaya, "Gölde yapılan temizleme çalışmaları kapsamında çıkan çamurda torf malzeme olduğu iddiaları üzerine tahlil yaptırılmış olup, çıkan malzemede torf olmadığı ortaya çıkmıştır." dedi.

Bunun yanı sıra, Akşehir ve Eber Gölleri içerisindeki, yetişmiş atık kamışların değerlendirilmesi amacıyla Çay ilçesine ziyarete gittiklerini ifade eden Başkan Akkaya, şunları kaydetti:

"Çay ilçemiz İçerisinde kurulan Olta ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş'nin enerji üretim santralini (Eber Biyo Kütle Enerji Santrali) ziyaret ettik. 45 milyonluk yatırımla kurulu bu santralde, 462 bin metrekare kurulu alana sahip olup, 117 çalışan sayısı bulunmaktadır. 180 milyon KWH enerji üreten bu tesis, günlük 710 ton tarımsal ve ormansal atıklar üzerine çalışarak 75 bin hanenin elektriğini karşılayacak düzeyde enerji üretmektedir. Tesiste, çevremizde bulunan atık kamışların yanı sıra ormanlardaki ve bahçelerdeki kullanılmayan kökler, kalan mısır sapları gibi tarımsal atıkları değerlendirerek enerji üretimi yapılmaktadır."

Toplantıya, Birlik üyesi olan Akşehir, Bolvadin, Sultandağı, Tuzlukçu, Dereçine, Yeşilçiftlik belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA