Akşehir uyuşturucu operasyonu Akşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen R.Ü. (23) ile bu kişiden uyuşturucu madde alan M.Ö. (24) ve M.Y.'yi (24) gözaltına aldı.

Şüpheli R.Ü.'nün üst aramasında 8 fişek eroin ele geçirildi.

M.Ö. ile M.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu sattığı değerlendirilen R.Ü. ise adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli R.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA