Başbakan Binali Yıldırım, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, hazır cevaplık, kıvrak zeka ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda yol gösteren özlü ve öğretici düşüncelerin bugün de geçerliliğini koruduğunu bildirdi.



Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yıldırım, Türkiye'nin, yeryüzünün en kıymetli kültürel zenginliklerine sahip olduğunu, milletin, kültürel mirasın ve abide şahsiyetlerin dilden dile gönülden gönüle yaşatılmasına büyük önem verdiğini belirtti.



Nasreddin Hoca'nın hem özgün mizah anlayışı hem de ince eleştirileriyle hatırlanan mümtaz bir şahsiyet olarak tarihe geçtiğini kaydeden Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:



"Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, hazır cevaplık, kıvrak zeka ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda yol gösteren özlü ve öğretici düşünceler bugün de geçerliliğini korumaktadır.



Nasreddin Hocamızın bütün insanlığa hoşgörülü ve umutlu olmayı öğreten nüktelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve dünyaya duyurulmasında, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri önemli rol oynamaktadır. Bu tür etkinlikler, kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasının yanı sıra ülkemizin tanıtımına da değerli katkılarda bulunmaktadır."



Yıldırım, bu anlamlı kültür şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri içtenlikle kutlayarak, bu tür çalışmaların artmasını diledi ve Nasreddin Hoca'yı rahmetle andı.