Akşehir OSB genişleme alanı altyapı inşaatında inceleme yapıldı
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Akşehir OSB genişleme alanı altyapı inşaatında inceleme yapıldı

11.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:53
Akşehir OSB genişleme alanı altyapı inşaatında inceleme yapıldı

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı altyapı inşaatında incelemede bulunuldu.

Akşehir Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı altyapı inşaatında incelemede bulunuldu.

Altyapı inşaat çalışmaları devam eden bölgede, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, OSB Müdürü Murat Balaman ve Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ozan Küçük inceleme yaparak, inşaat firması yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam Kurnaz, "Çok genç bir OSB olan Akşehir OSB'miz, kısa sürede alanını tamamlayarak genişleme alanına geçmiştir. Burada genişleme alanının altyapı çalışmalarını inceledik. Çok hızlı ilerleyen inşaat çalışmalarımız var. Akşehir OSB'miz hızlı bir şekilde büyümektedir. Biz de müteşebbis heyeti olarak buna elimizden gelen katkıları sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Akkaya ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan ihale sonrasında altyapı çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, "İnşallah 2021 Kasım ayı sonunda bu çalışmalar bitmiş olacak. Bu pandemi döneminde bile OSB'mize çok yoğun bir ilgi var ve bu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Şu anda buradaki 37 parselin tamamı tahsis edilmiş durumda. İnşallah bu altyapı biter bitmez müteşebbisler inşaat çalışmalarına başlayabilecekler." ifadesini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Makascı da 3 buçuk milyon lira bedelle altyapı çalışmalarının ihale edildiğini anımsattı. Yaklaşık 3 ay sonra elektrik altyapısıyla ilgili ihalenin yapılacağını aktaran Makascı, gelecek yılın kasım ayında altyapı çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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