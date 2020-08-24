Akşehir Onur Günü kutlandı
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Akşehir Onur Günü kutlandı

Milli Mücadele sırasında, Batı Cephesi Karargahı görevi rolünü üstlenen Akşehir'de, karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına, her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinliklerle kutlandı.

Akşehir Onur Günü kutlandı
24.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:25

Milli Mücadele sırasında, Batı Cephesi Karargahı görevi rolünü üstlenen Akşehir'de, karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına, her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinliklerle kutlandı.

Törene, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, törende yaptığı konuşmada, ümitlerin kaybolmaya başladığı ve morallerin gittikçe bozulduğu bir ortamda, Türk milletinin, milli mücadeleye girişerek yeniden dirilişin destanını yazdığını belirtti.

Bu destanın yazılmasında, Akşehir'in de büyük hizmetleri olduğunu ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Şehirlisi, köylüsü, işçisi, memuru yekvücut olmuş ve askere her tür desteği sağlayarak, cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 28 Temmuz 1922'de Akşehir'de futbol müsabakası düzenlenmiştir. Taarruza ilişkin yapılacak toplantıların büyük bir gizlilik içinde gerçekleşmesi ve savaş hazırlıklarının düşmana fark ettirilmemesi bakımından bu müsabaka önemlidir. Maç dolayısıyla Akşehir'e gelen üst düzey komutanlar, bu sayede Büyük Taarruz konusunda bilgilendirilmişler, onların fikir ve önerileri de alınarak hazırlıklar tamamlanmıştır. Akşehir, Batı Cephesi Karargahı'nı 24 Ağustos 1922'de, büyük bir coşku ve dualarla uğurlamış ve 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır."

Akkaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından gösteri sunuldu.

Gösterinin ardından katılımcılar, mehter grubu ve Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri eşliğinde temsili olarak Akşehir üstünden Afyonkarahisar'a yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sonunda Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'ne ulaşan heyet, Akşehir Belediyesi'nin katkılarıyla emekli öğretmen Fikri Er tarafından açılan Atatürk'ün Akşehir'de olduğu günlerdeki fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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