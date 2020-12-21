Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Akdemir, 8 yıl önce işlenen cinayeti çözen polisleri ödüllendirdi
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Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Akdemir, 8 yıl önce işlenen cinayeti çözen polisleri ödüllendirdi

21.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:02
Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Akdemir, 8 yıl önce işlenen cinayeti çözen polisleri ödüllendirdi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin cinayeti çözen polis memurlarını altın, plaket ve başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin cinayeti çözen polis memurlarını altın, plaket ve başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen ödül törenine, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir ve polis memurları katıldı.

Emniyet Müdürü Akdemir tarafından özel ekipte görevli olan polis memurlarına altın, plaket ve başarı belgesi verildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012'de özel ders aldığı etüt merkezinden çıkan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. 25 Aralık 2012'de Atakent beldesi Akyer mevkisinde cesedi bulunan Çiftçi'nin iple boğulduğu belirlenmişti.

Olayın ardından zanlının yakalanması için soruşturma başlatan polis ekipleri, maktul Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği almıştı.

İzmir'de başka bir olaya karışan V.K. (38) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. V.K'den alınan örneklerin, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlenmişti. Bunun üzerine Akşehir'e getirilen V.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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