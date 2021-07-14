Akşehir Esnaf Kooperatifinde, Başkan Birol Abit güven tazeledi
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Akşehir Esnaf Kooperatifinde, Başkan Birol Abit güven tazeledi

Akşehir Esnaf Kooperatifinde, Başkan Birol Abit güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda, Birol Abit başkanlığa yeniden seçildi.

Akşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda, Birol Abit başkanlığa yeniden seçildi.

Açık hava düğün salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra, 2 bin 345 üyesi olan kooperatif için seçimlere geçildi.

Seçime tek liste olarak çıkan mevcut Başkan Birol Abit, oy çokluğuyla yeniden seçildi.

Akşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu'na da Birol Abit'in beraberinde, Kenan Ayaz, İbrahim Akkaya, Resul Türkmen ve Uğur Ergündüz seçildi.

Ayhan Köreken ve Bahri Duran Denetim Kurulu'na, Birol Abit, Kenan Ayaz, Resul Türkmen, Hakan Mırçık ve Taha Halit Şen de Üst Birlik Temsilcilikleri'ne seçildiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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