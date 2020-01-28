Akşehir'den İdlib'e yardım tırı

28.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:06

Konya'nın Akşehir ilçesinde başlatılan insani yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım düzenlenen törenle Suriye'ye doğru yola çıktı.



Akşehir İHH temsilciliği önderliğinde başlatılan, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği yardım nedeniyle Nasreddin Hoca Meydanı'nda tören düzenlendi.



Törende konuşan İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenle Allah'tan rahmet dileyerek, "Öncelikle dört gün önce Elazığ Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara kolaylıklar ve bir an önce eski yaşamlarına dönmeleri için dua ediyoruz. Burada şunu da ifade etmiş olayım. Deprem olduğu ilk gece İHH insani yardım vakfımızın arama kurtarma ekipleri ve bunların içerisinde Konya İHH arama kurtarma ekibi de olmak üzere deprem gecesi olay yerine hızlıca intikal edip müdahale etmişlerdir. Başta AFAD, Türk Kızılayı, İHH Vakfı ve STK'lar olmak üzere bölgede arama kurtarma işlemleri yanı sıra çadır temini, gezici aşevi araçları ve acil insani yaşam malzemelerini Elazığ halkına sunmaya devam etmektedirler. Tabi ki bu yardımların büyük bir kısmı kadirşinas yardımsever halkımız tarafından karşılanmaktadır" dedi.



10 Ocak tarihinde başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi olduğunu belirten İbaişdayı, "10 Ocak Cuma günü İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'nin İdlip kırsalındaki mültecilere yardım maksadıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde başlattığı insani yardım kampanyası için bir arada basın açıklaması yaparak toplanmıştık. Akşehir Belediyesi, AK Parti İlçe teşkilatı, MHP İlçe Teşkilatı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Kızılayı Akşehir Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı Akşehir Temsilciliği, AKİMMED, NİDADER, İlim Yayma Cemiyeti, milli birlik Cemiyeti, Memur-Sen Sendikası, Eğitim Birsen Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, Şehri-Beyza derneği ve şehrimizdeki yerel gazete ve radyolar ile birlik olduk bu kampanyayı başlatmıştık. Yardımsever Akşehir halkımızın katkılarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla toplanan insani ihtiyaç maddelerimizi göndereceğiz inşallah. Yardım tırımızın içinde 14 ton un, kuru bakliyat halı, kilim, battaniye, bot, kaban, ayakkabı, soba, katalitik gibi yaşam malzemeleri var. Yardım toplama işimize devam edeceğiz, bu kadarla kalmayacağız. Bundan sonrada nerede bir savaş, doğal afet varsa insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ne ihtiyaç olursa bunların temininin devamını sağlayacağız. Kullanılmış ikinci el kıyafet getirilmemesini özellikle rica ediyoruz. Akşehir İHH Temsilciliği binamızda ayni ve nakdi yardımları almaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmanın ardından yapılan dua ile yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.



Törene, Akşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Koç, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı ile Akşehir'deki STK temsilcileri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA