Akşehir'de zabıtadan gıda denetimi

25.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:35

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıdaların olduğu tespiti üzerine ürünlere ekipler tarafından el konuldu.



Akşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yönelik gıda denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde bir iş yerinde kontrol yapan ekipler tarafından son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk 57 adet salam tespit edildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, zabıta ekiplerinin gıda denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Hemşehrilerimizin tüketimine sunulan gıdalar konusunda dikkatli olmaları ve bu ürünlerin özellikle raf ömrünün dolmamış olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız, belediyemizin 444 9 153 numaralı telefonuna bu konudaki her türlü şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilir. Ayrıca yine gıda ile ilgili şikayetleri için Alo: 174 Gıda Hattını arayabilirler" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA