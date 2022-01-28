Akşehir'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşehir'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Akşehir'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekmek fırınlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekmek fırınlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında; fırınları ekmek gramajı hususunda denetleyen ekipler, ayrıca fiyat tarifelerine uygunluk gibi hususları da kontrol etti. Denetimler sonrası yapılan açıklamada, "Denetimlerde fırınlarımız genel itibariyle kurallara uymaktadır. Genel olarak gramaj konusunda tüm fırınlarımız gerekli şartlara uygun ekmek üretmektedir. Vatandaşlarımızın fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için, yapılan denetimler devam edecektir" denildi. - KONYA

Akşehir'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor

Akşehir'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Akşehir, Konya, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title