Akşehir'de yüz koruyu siper üretimine başlandı Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere yüz koruyucu siper üretimine başlandı.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere yüz koruyucu siper üretimine başlandı.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl kabul edilen KOP projeleri kapsamında 3-D yazıcılara kavuşan eğitim kurumlarında, koruyucu siper üretimi için harekete geçti. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere yüz koruyucu siperin ilk prototipi üretildi.

Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi, Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşehir Gençlik Merkezi ile gönüllü bir öğretmenin evinde olmak üzere toplam 4 yazıcı ile haftada 150 civarında üretilecek olan siperler, Akşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Üç boyutlu yazıcıların kullanıldığı siper üretiminde, yaklaşık 3 saatte 1 ürün elde edilebiliyor. 3-D yazıcıya sahip okul ve merkezlerimizde, hiçbir ücret beklentisi olmaksızın gönüllü olarak çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu kurumlar, önümüzdeki günlerde imkanları doğrultusunda kesintisiz üretim yaparak, koronavirüsle mücadeleye önemli bir katkı sunmuş olacaklar." şeklinde konuştu.

Topaloğlu, açıklamasının sonunda vatandaşlara "Evinizde Kalın" çağrısını yineledi.

Kaynak: AA