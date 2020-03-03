Akşehir'de yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinden askerlere destek

03.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:00

Akşehir Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, TSK'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Mehmetçiklere destek mesajı verdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Nasreddin Hoca Erkek Yurdu ile Akşehir Kız Yurdu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler, cep telefonlarıyla ve yurt binasının ışıklarıyla TSK, VATAN ve TC yazarak, İstiklal Marşı okudu.

Destek sloganları atan ve yürüyüş yapan grup, programın sonunda şehitler ve askerler için dua etti.

Kaynak: AA