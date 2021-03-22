Akşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
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Akşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

22.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:40
Akşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Akşehir'de, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 500 çam ve sedir fidanı dağıtıldı.

Akşehir'de, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 500 çam ve sedir fidanı dağıtıldı.

Akşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Gazi Pazarı'nda yapılan etkinliğe Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Orman İşletme Şefi Ramazan Öncel katıldı.

Kaymakam Kurnaz, orman ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Akkaya da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, "İnşallah bu fidanlar güzelce büyür ve yeşil olan Akşehir'imizin daha da yeşillenmesine vesile olur." dedi.

Akşehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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