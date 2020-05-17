Akşehir'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu
Akşehir'de Jandarma ekiplerince durdurulan bir çekicide 29 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız silah ele geçirildi.
17.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:54
Akşehir'de Jandarma ekiplerince durdurulan bir çekicide 29 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız silah ele geçirildi.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşehir Cankurtaran Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada 29 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Araç sürücüsü F.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA