Akşehir'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu Akşehir'de Jandarma ekiplerince durdurulan bir çekicide 29 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

Akşehir'de Jandarma ekiplerince durdurulan bir çekicide 29 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akşehir Cankurtaran Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu. Araçta yapılan aramada 29 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Araç sürücüsü F.T. gözaltına alındı. Kaynak: AA