Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına operasyon Akşehir'e getirdikleri uyuşturucu maddeyi sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir'e getirdikleri uyuşturucu maddeyi sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Akşehir'e uyuşturucu madde getirerek satışını yapacakları yönünde bilgi edindikleri şahısları ve gelecekleri aracı belirleyerek takibe aldılar.

Şüphelilerin bulunduğu 16 plakalı araç ile A.E. (20) ve S.K. (29) isimli şahısların takibi sonucunda; bu şahıslardan uyuşturucu almaya gelen B.K.Y.'nin (20) uyuşturucuyu satın almasının ardından 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İfadesi alınan B.K.Y. serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA