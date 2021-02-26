Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

26.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:35
Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobil ile şehre uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Ekipler, Akşehir D-300 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları aracın sürücüsü S.Y. ile araçta bulunan B.D, M.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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