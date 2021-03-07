Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

07.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:16
Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Plakası belirlenen araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, meyve suyu kutusuna zulalanmış vaziyette 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü R.K., araçtaki O.Ö. ve M.Y. ile bu kişilere uyuşturucu temin ettikleri ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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