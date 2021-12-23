Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, şehir dışından Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği yönündeki alınan istihbaratın ardından R.Ş. isimli şahsın Afyonkarahisar plakalı bir araçla çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Araç ve zanlıyı takibe alan ekipler, D-300 Karayolu üzerinde durdurdukları araçta 35 gram eroin yakaladı.

Araçta bulunan R.Ş. ve Y.K. gözaltına alınırken, Y.K'nın üzerinde 1 gram daha eroin ele geçirildi.

Şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilerek gözaltına alınan R.Ü'nün evinde yapılan aramada bulunan 7 uyuşturucu hapa da el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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