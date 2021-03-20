Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

20.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:22
Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan aracı, Hıdırlık Caddesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 40 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 14 uyuşturucu hap gizlendiği yerden çıkarıldı.

F.A. ile beraberindeki A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 81 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 13:25:36. #1.14#
title