Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
20.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:22
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan aracı, Hıdırlık Caddesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 40 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ve 14 uyuşturucu hap gizlendiği yerden çıkarıldı.
F.A. ile beraberindeki A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 81 gram esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun