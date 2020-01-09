Akşehir'de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

09.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:45

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Yıldırım Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada 1 gram eroin ile 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden O.Ş. (25) ve G.T. (32) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli, uyuşturucu satmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA