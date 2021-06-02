Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil polisle yaşanan kovalamaca sırasında başka bir araca çarpınca durduruldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil polisle yaşanan kovalamaca sırasında başka bir araca çarpınca durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışma yürütüldü. Ankara plakalı bir araç ile Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, tespit edilen aracın sürücüsüne Konya Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde dur ihtarında bulunuldu. Sürücünün durmayarak kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Yaşanan kovalamacı sırasında aracın lastiklerine polis tarafından ateş edildi. Bir süre yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli araç, başka bir araca çarparak durdu. Araçta bulunan sürücü S.Y. (33) ile A.N. polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta Konya'dan getirtilen narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmesine zulalanmış vaziyette 190 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 5 gram esrar bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - KONYA

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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