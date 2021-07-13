Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir'de polisin sokak satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de polisin sokak satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele bürosuna bağlı ekipler, kontrol amaçlı Yeni Mahalle'de park halinde duran şüpheli bir aracın yanına yaklaştıkları sırada, araçtan dışarı bir şey atıldığını fark etti.

Ekipler, atılan nesnenin 2 gram metamfetamin ile bong tabir edilen uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat olduğunu tespit etti.

Polis araçta bulunan O.K., A.R.E. ve V.B'yi gözaltına alırken, zanlılardan O.K sorgusunda uyuşturucu madde ve aparatın kendisine ait olduğunu, polisi fark edince korktuğu için camdan dışarı attığını söyledi.

Gözaltına alınan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlyas Tetik Petek Dinçöz Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Burak Elmas Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:15:03. #1.15#

title