Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli otogarda yakalandı.
Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli otogarda yakalandı.
Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine otogarda otobüsten inen yolcu O.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde 72 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun