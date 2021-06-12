Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli otogarda yakalandı.

Akşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli otogarda yakalandı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine otogarda otobüsten inen yolcu O.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde 72 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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