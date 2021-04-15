Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Akşehir Adliye Parkı civarında hareketlerinden şüphelendiği Yasin K'nin kimlik kontrolünü yaptı.

Yasin K'nin yapılan üst aramasında satışa hazır vaziyette uyuşturucu haplar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 790 lira para ele geçirildi.

Şüpheli, polis eliplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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