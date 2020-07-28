Akşehir'de uyuşturucu operasyonu Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda, Antalya'dan uyuşturucu temin edeceğini tespit ettikleri şüpheli ve aracı takibe aldı.

Aracın, Tuzlukçu ilçesine seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, Tuzlukçu Emniyet Amirliği'yle irtibata geçerek aracın burada durdurulmasını sağladı.

Araç ve şüphelilerin üzerindeki aramada, 12,5 gram uyuşturucu madde ile 115 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.S. ve D.S., emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. ve H.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA