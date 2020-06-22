Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir'de durdurulan araçta 30 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
22.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:34
Akşehir'de durdurulan araçta 30 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakası belirlenen aracı Otogar kavşağında durdurdu.
Araçta bulunan şüpheliler H.A., M.Y., B.K.Y. ve F.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde toplam 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: AA